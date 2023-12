Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga Rhein Bascats liegen weiter auf Play-off-Kurs

Die Rhein Bascats bleiben in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) weiter in der Erfolgsspur. Bei Schlusslicht Osnabrücker SC Junior Panthers setzten sie sich nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 78:69 (39:48) durch und schoben sich dadurch in der Tabelle auf Rang zwei vor. „Es war ein hart erkämpfter Sieg, den sie sich die Mädchen aufgrund ihrer guten Moral aber verdient haben“, sagte OTV-Abteilungsleiter und Co-Trainer Christoph Grathes.