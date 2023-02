Ringer-Bundesliga Viele Zusagen, aber auch ein Rückzug

Und trotzdem: Die Namen für die vom Verband gerade erst zugesandten Lizenzlisten hat Cinar längst parat. „Noch ist nichts unterschrieben, aber die Zusagen sind alle da.“ Definitiv verlassen haben das Team des Zweitliga-Meisters bislang nur zwei Ringer: Weltmeister Magomedmurad Gadzhiev möchte seine Karriere mit jetzt 35 Jahren lieber in der 2. Liga fortsetzen und auch Iwan Tagner, der in der abgelaufenen Saison hinter den Topleuten Samuel Bellscheidt und Deni Nakaev gar nicht zum Einsatz gekommen war, wechselt in Absprache mit Cinar zu einem Zweitligisten. „Da ringt er alle Kämpfe, und ich gönne ihm das.“ Der 19-Jährige, seit zwölf Jahren im Verein, geht bei Einzelmeisterschaften aber weiterhin für Neuss an den Start. Noch ein Fragezeichen steht hinter dem Verbleib von Lom Ali Eskijev. Nach fast acht Jahren beim KSK hat der gebürtige Tschetschene und Mixed-Martial-Arts-Star, der am Freitag 31 Jahre alt wird, seinen Abschied angekündigt. Das findet Cinar zwar ausgesprochen schade, „denn er ist einer unserer Publikumslieblinge“, sei aber wohl nicht mehr zu ändern. Viel mehr beschäftigen ihn Pläne der Liga, das Ausbildungsvereine wie die Konkordia belohnende Punktesystem wieder abzuschaffen. Damit wären finanzstarke Vereine nicht mehr gezwungen, ihre Kader mit selbstausgebildeten Talenten aus Deutschland zu bestücken, sondern könnten sich auf dem europäischen Markt frei bedienen. „In so einer Liga hätten wir mit unseren Leuten dann nichts mehr verloren“, sagt Cinar unmissverständlich. „Es macht für den KSK Konkordia Neuss keinen Sinn, 150.000 Euro auszugeben für, sagen wir mal, sieben Ringer, die keinen Bezug zu dieser Stadt haben.“