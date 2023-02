Kolumne: Fit & Gesund Training mit eigenem Körpergewicht

Wenn man also locker mehr als 30 zweibeinige Kniebeugen schafft, muss man sich die Übung schwerer machen. Entweder durch Zusatzgewichte oder indem ich eine schwerere Eigenkörpergewichtsübung wähle. Eine einbeinige Kniebeuge zum Beispiel. Wenn man bei dieser Variante pro Bein so viele Wiederholungen ausführt, bis nur noch zwei bis drei weitere auszuführen wären und man dann in dem Wiederholungsbereich von fünf bis dreißig Wiederholungen landet, wird man auch mit dem eigenen Körpergewicht Kraft und Muskeln aufbauen. Fazit: Man braucht nicht zwingend Zusatzgewichte oder Equipment, um seine Kraft und Muskulatur zu steigern.