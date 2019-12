Fußball : Kleinenbroich ist der Gewinner des Spieltags

Dragan Kalkan (l.) ist dem Odenkirchener Fabian Schlösser entwicht, doch ein Tor blieb dem Mittelfeldspieler des VfL Jüchen/Garzweiler im Derby ebenso verwehrt wie seinen Teamkollegen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Jüchen/Garzweiler lässt in der Bezirksliga beim 0:0 gegen Odenkirchen wiederum Punkte liegen. Dormagen deklassiert Uedesheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julius Hayner

Rechtzeitig vor der Winterpause rappelt sich Fußball-Bezirksligist Teutonia Kleinenbroich wieder auf und gewinnt – als einzige Mannschaft der Spitzengruppe. Jüchen/Garzweiler hat noch Glück im Unglück.

SSV Grefrath - SC Teutonia Kleinenbroich 2:3 (0:2). „Für die Psyche war das ein unheimlich wichtiger Sieg“, sagte Norbert Müller, Trainer der Teutonen. Nach dem Patzer in der vergangenen Woche „hingen die Köpfe bei allen runter.“ Vor dem Auftrittt in Grefrath hatte Müller „schwere Befürchtungen. Wir sind mit dem allerletzten Aufgebot angetreten, mussten auf zehn Spieler verzichten.“ Trotz aller Widrigkeiten legte die Teutonia einen nahezu perfekten Auftritt hin. Pascal Juch brachte die Gäste in Führung. Dominik Klouth sorgte durch seinen Doppelpack (37., 62.) scheinbar für die Entscheidung. Müller: „Das war ein richtig guter Auftritt bis dahin. Danach haben wir es unnötig spannend gemacht.“. Durch den Sieg und das Unentschieden von Spitzenreiter Viersen verkürzt die Teutonia den Rückstand auf die Tabellenspitze wieder auf einen Punkt.

Info Teutonia überwintert auf Relegationsplatz zwei Vor der Winterpause liegen zwei Teams auf Aufstiegskurs. Der Rest muss den Blick nach unten richten: 2. Kleinenbroich 46 Punkte 3. Jüchen 43 Punkte 7. Dormagen 26 Punkte 11. Uedesheim 22 Punkte 13. „Roki“ 21 Punkte 18. Kaarst 6 Punkte

VfL Jüchen/Garzweiler - SpVg Odenkirchen 0:0 (0:0). Für die Schützlinge von Trainer Marcel Winkens ist die Nullnummer im Derby der zweite Stimmungsdämpfer innerhalb einer Woche. „Die erste Halbzeit war unterirdisch, ähnlich wie in Uedesheim“, kritisierte Winkens harsch. Dennoch hätte seine Mannschaft gegen den 16. genügend Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, gehabt: „Wir haben vier Hundertprozentige. Davon machen wir keine. Das ist zurzeit unser Manko.“ Der Schaden blieb durch die Patzer der Konkurrenten dennoch gering. Im nächsten Jahr wird sich dann entscheiden, ob sein Team das Zeug zum Wiederaufstieg hat. Bis dahin verspricht Winkens alte Formstärke und die ein oder andere Transferaktivität.

TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim 6:0 (4:0). Das kam unerwartet. „Wir hatten eine gute Einstellung und wollten einfach das Derby gewinnen“, sagte TSV-Trainer Frank Lambertz. Von der „Gegenwehr“ des Erzrivalen war der Bayer-Coach dennoch überrascht. „Uedesheim war erschreckend schlecht. Die habe ich schon anders gesehen“, wunderte sich Lambertz. Seine Jungs hingegen liefen richtig heiß. Bek Osaj erzielte einen Dreierpack (19., 25., 57.), Maurice Wiewiora traf zweimal (32., 75.). Dominik Dobras eröffnete den Torregen mit seinem Treffer (15.).

SG Kaarst - SG Rommerskirchen/Gilbach 2:2 (1:0). Während sich die Kaarster über den ersten Punktgewinn seit sieben Spielen freuen, schämte sich „Roki“-Trainer Michael Ende „in Grund und Boden. In der Schule würde man sagen: setzen, sechs!. Das Spiel hatte nichts mit Bezirksliganiveau zu tun.“ Joachim Dünns Fazit, der in der ersten Halbzeit zwei Mannschaften auf Augenhöhe sah, fiel ganz anders aus. „Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie kein Qualitäts-, sondern ein Mentalitätsproblem hat“, so der Kaarster Trainer. Niklas Rieck und Keita Sato trafen für Kaarst, Thorsten Recklebe und Lennart Friedrichs verhinderten für „Roki“ die Total-Blamage.