Basketball : Tigers greifen die Tabellenspitze an

Neuss Im Topspiel gegen Rotenburg gelingt dem Basketball-Zweitligisten ein 83:70-Sieg.

Das freute Trainer John F. Bruhnke natürlich sehr und er versprach schmunzelnd, auch vor dem letzten Pflichtspiel 2019 am Samstag (16 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle) gegen das Schlusslicht ChemCats Chemnitz zum dann bevorstehenden vierten Advent eine Kerze anzuzünden. Ob das christliche Ritual den Tigers im Spiel gegen die Hurricanes den entscheidenden Vorteil verschaffte, muss ungeklärt bleiben, harte Arbeit ersparte es ihnen jedenfalls nicht. Vor allem im etwas gruseligen dritten Viertel gingen beide Teams ans Limit. Und genau darum verweigerte Bruhnke seinen Mädels trotz unübersehbarer Schwierigkeiten kategorisch die eingeforderte Auszeit. „Die kriegt Ihr nicht!“ stellte er ungerührt fest. Keine Strafmaßnahme, sondern kühles Kalkül: Mit Blick auf den leerer werdenden Akku der ausfallbedingt mit kleiner Rotation agierenden und in Foulproblemen steckenden Gäste erklärte er nüchtern: „Eine Auszeit hätte in diese Phase nur dem angeschlagenen Gegner genutzt.“

Als Rotenburgs kanadische Centerin Rebecca Nash (zehn Punkte in der ersten Hälfte), die das komplette dritte Viertel auf der Bank verbracht hatte, kaum eine Minute nach ihrer Rückkehr aufs Feld (34.) im Duell mit Franziska Worthmann ihr fünftes Foul kassierte und vorzeitig Feierband machen musste, schien die Partie entschieden. Jana Heinrich mit zwei Dreiern in Folge zum 70:54 (33.) und Franziska Worthmann (sieben Punkte in Serie) schossen die Tigers mit 77:57 (35.) in Front. Dann jedoch leistete sich die starke Briana Williams (24 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists) gegen Mirja Beckmann (15 Punkte) reichlich unbedacht ein unsportliches Foul – und da das US-Girl bereits ein technisches Foul auf dem Konto hatte, war die Partie für Williams vorbei.