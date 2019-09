Fußball : Teutonia und Jüchen mit Last-Minute-Siegen

Rhein-Kreis Bezirksliga: „Roki“ liefert deutliche Antwort. Kaarst und Uedesheim setzen Negativserie weiter fort.

Der achte Spieltag sorgte bei den Fußball-Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis für Freud und Leid. Während Kleinenbroich, Jüchen und „Roki“ in der Schlussphase aufdrehen, brechen Kaarst, Uedesheim und Dormagen im zweiten Durchgang ein. In Gruppe eins feiert Gnadental einen deutlichen Auswärtserfolg.

DJK VfL Willich – SC Teutonia Kleinenbroich 1:2 (1:0). Lange Zeit sah es so aus, als würde der verlustpunktfreie Tabellenführer Kleinenbroich beim starken Aufsteiger Willich stolpern. Das erste Mal überhaupt in dieser Saison geriet die Teutonia in Rückstand. „Das ist in dieser Saison eine neue Situation gewesen und es war klar, dass es dann nur noch über Kampf gehen kann“, erklärte Trainer Norbert Müller. Die Willicher hatten den Ligaprimus deutlich aus dem Rhythmus gebracht. Erst in der 65. Minute gelang Jonas Vincent Königs der befreiende Ausgleich. Als Topscorer Dominik Klouth dann kurz vor Schluss den Ball nicht ins leere Tor bugsierte, fand sich Müller bereits mit dem Unentschieden ab. Doch Moritz Wermeling überzeugte seinen Trainer eines Besseren und schoss den SC per Ecke zum späten Sieg (89.).