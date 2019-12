Ringen : Konkordia Neuss trifft im Finale auf Witten

Neuss Früher war es ein Klassiker in der Ringer-Bundesliga, jetzt wird es für den KSK Konkordia der entscheidende Kampf um die Rückkehr dorthin: Im Finale um den Titel in der Oberliga NRW treffen die Neusser am Samstag in Bonn-Duisdorf auf den KSV Witten – allerdings „nur“ die in der Oberliga Westfalen ringende Zweitvertretung des Traditionsklubs.

