Fußball : Kleinenbroich will Kunstrasen zur Festung machen

Einen Schritt zu spät: Kein anderer Keeper in der Liga musste häufiger hinter sich greifen als Kaarsts Schlussmann Michael Lehnert (r.). Foto: Fupa

Rhein-Kreis Bezirksliga: Jüchen und Uedesheim müssen ihre Qualität gegen Top-Gegner unter Beweis stellen. „Roki“ wittert seine Chance.

Von Julius Hayner

Am siebten Spieltag herrscht volles Programm in der Fußball-Bezirksliga. Erstmals in dieser Saison kommt es zu keinem direktem Aufeinandertreffen zweier Kreisteams. Bis auf Dormagen, das bereits am Freitagabend gegen Willich gefordert ist, bestreiten die restlichen sechs Teams am Sonntag parallel um 15 Uhr ihre Spiele.

SC Teutonia Kleinenbroich (1) – Rheydter SV (4). Der Ligaprimus weiß ganz genau, was ihn ihm Heimspiel gegen die Mönchengladbacher erwartet. „Rheydt ist keine Laufkundschaft. Die sind nicht zu unterschätzen“, weiß Norbert Müller um die Stärken des Tabellenvierten. Zu Hause bleibt Kleinenbroichs Devise jedoch gegnerunabhängig die Selbe. „Egal, wer kommt, wir wollen jedes Heimspiel gewinnen“, gibt der sonst so zurückhaltende Erfolgstrainer die Marschroute klar vor. Zwar muss Müller weiterhin auf seinen Top-Vorbereiter Patrick vorn Hüls verzichten, wird aber sicherlich etwas ruhiger schlafen können, da Ferdi Berberoglu, Rheydts Top-Torschütze, auch am Sonntag fehlt.

VfL Jüchen/Garzweiler (6) – SC Mennrath (3). Der VfL will gegen Mennrath den leichten Aufwärtstrend bestätigen. „Sonntag müssen wir den nächsten Dreier einfahren“. fordert Marcel Winkens, der zurzeit nur von Spiel zu Spiel denkt. „Wir haben immer noch neun Ausfälle. Das ist ein richtiges Handicap“, bedauert Winkens. Gegen Mennrath ist vor allem die Defensive gefragt, die Offensive der Mennrather zu bändigen, die zusammen mit Kleinenbroich den besten Angriff der Liga stellt. „Mennraths Qualität ist uns bewusst, doch wir wollen unbedingt nachlegen“, sagt Winkens. Mit einem Sieg würde Jüchen wieder den Anschluss nach oben finden.

SpVg Odenkirchen (17) – SG Rommerskirchen/Gilbach (9). Die SG Rommerskirchen/Gilbach hat gegen den Vorletzten der Tabelle die große Chance, den Vorsprung auf die gefährliche Zone der Liga weiter auszubauen. Der Aufsteiger hat seine Sache bisher sehr gut gemacht, startete mit respektablen acht Punkten aus sechs Spielen. Damit haben die Dormagener sieben Punkte mehr auf dem Konto als Landesliga-Absteiger Odenkirchen, die bisher nur beim Saisonauftakt gegen Schlusslicht Kaarst punkten konnten. Zu Hause holten die Odenkirchener noch keinen Zähler und verloren zuletzt deutlich 0:8 gegen Grefrath. Ein Sieg von „Roki“ im Duell Aufsteiger gegen Absteiger könnte schon früh in der Saison eine kleine Vorentscheidung sein.

SV Uedesheim (11) – 1. FC Viersen (2). Uedesheims Trainer Dalibor Dobras lobt seinen Gegner vor dem kommenden Heimspiel in den höchsten Tönen. „Spielerisch ist das die stärkste Mannschaft der Liga“, schätzt er den Tabellenzweiten ein. Demnach kommen die Viersener eigentlich zu einem ungelegenen Zeitpunkt für den SV, der bisher noch inkonstante Leistungen zeigt und den Nachweis, ein Spitzenteam zu sein, noch schuldig ist. Dobras blickt dem Spiel allerdings gelassen entgegen: „In so einem Spiel haben wir nichts zu verlieren und können ohne Druck aufspielen.“

SG Kaarst (18) – TuRa Brüggen (15). In Kaarst steigt schon zu Beginn der Saison ein echtes Kellerduell, das die SG unbedingt nutzen muss, um endlich wieder Punkte aufs Konto zu bringen. Seit sechs Spielen wartet Andre Jansen vergebens auf ein Punktgewinn seiner Mannschaft. „Wir müssen in erster Linie die Defensive in den Griff kriegen und die Quantität an individuellen Fehlern drastisch reduzieren“, nennt Jansen die Probleme beim Namen. Mit rekordverdächtig desolaten 31 Gegentoren (!) nach sechs Spieltagen ist die SG momentan mit großem Abstand die Schießbude der Liga.