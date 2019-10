Fußball : Kleinenbroich zurück an Tabellenspitze

Jugend forscht: Gegen TDFV Viersen musste Jüchen notgedrungen umstellen. Der jungen Mannschaft um Baran Bal (2.v.r.) fehlte zwar in vielen Situationen noch die Erfahrung, sie bescherte ihrem Trainer Marcel Winkens dennoch den achten Sieg in Folge. Foto: Dieter Staniek

Rhein-Kreis Bezirksliga: Jüchen siegt trotz großer Umstellungen gegen Viersen. Kaarst und „Roki“ bringen sich selber um den Erfolg.

Bis auf Kaarst und „Roki“ können alle Mannschaften aus dem Kreis den 13. Spieltag überaus erfolgreich gestalten. Kleinenbroich erobert die Tabellenspitze auf dem Sofa zurück und Jüchen feiert den achten Sieg in Folge. Bei Dormagen und Uedesheim scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein.

SC Teutonia Kleinenbroich – SF Neuwerk 4:1 (2:1). Zu Hause bleibt die Teutonia eine Macht. Zwar zeigte der alte und neue Tabellenführer nicht seine beste Saisonleistung, durfte sich am Ende dennoch über den Sieg nach der gerissenen Siegesserie freuen. „Man hat die Unsicherheit bei den Jungs gespürt“, berichtete Kleinenbroichs Coach Norbert Müller. Nach dem frühen Führungstreffer durch Dominik Klouth (4.) gaben die Gastgeber das Spiel aus der Hand und kassierten nach einer halben Stunde den Ausgleich nach einer Ecke. Noch vor der Halbzeit sorgte erneut Klouth für die Führung (37.). Nach dem 3:1 in Durchgang zwei durch Patrick vorn Hüls (63.) kam mehr Sicherheit. Klouth schnürte in der Schlussphase seinen Hattrick (79.).

Info Dreimal Gelb-Rot, einmal glatt Rot für Kreis-Teams Das Wochenende entwickelte sich zum Karten-Festival. „Roki“ erwischte es gleich dreimal: SG „Roki“ Lennart Friederichs (glatt Rot; angebl. Beleidigung), Meikel Kupper (Gelb-Rot; Foulspiel), Thorsten Recklebe (Gelb-Rot; Meckern) VfL Jüchen/Garzweiler Lucas Esser (Gelb-Rot; Foulspiel)

VfL Jüchen/Garzweiler – TDFV Viersen 2:0 (1:0). Der achte Sieg in Folge war ein hartes Stück Arbeit, wenn man den Aussagen von Jüchens Trainer Marcel Winken Glauben schenkt. „Wir mussten viel wechseln und hatten eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz. Da fehlte in vielen Situationen die Erfahrung“, erklärte Winkens. Das Spiel Dritter gegen Vorletzter entwickelte sich dabei zu keiner „Highlight-Partie“. Die beiden Tore des Tages fielen kurz vor und nach der Halbzeit durch Tim Hintzen (37.) und Philip Erkes (47.). „Nach dem 2:0 kam keine Ruhe rein, weil wir viel zu wenig gemacht haben. Aber es ist gut, dass die vielen jungen Spieler mal ein positives Erlebnis machen konnten“, zeigte sich Winkens zufrieden mit seinen Youngsters.

TSV Bayer Dormagen – DJK Dilkrath 6:1 (3:0). „Das ist einfach unglaublich“, sagte TSV-Trainer Frank Lambertz nach dem Spiel über seinen Stürmer Kevin Buttchereit. Fünf Tore erzielte der Dormagener und fertigte die Gäste quasi im Alleingang ab. „Die Entwicklung in den letzten Spielen stimmt. Wir bewegen uns langsam vorwärts“, vermerkte Lambertz. Das Spiel gegen Dilkrath war früh entschieden. Bereits in der ersten Minute traf Buttchereit das erste Mal und legte zur Pause noch zweimal nach (23., 45.). Nach Wiederanpfiff brauchte der Goalgetter nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Tor vier und fünf folgten in der 49. und 56. Minute. Dominik Dobras (89.) trug sich auch noch in die Trefferliste ein.

SV Uedesheim – SV Lürrip 3:0 (1:0). Der SV Uedesheim verzeichnete nach den „Wochen der Enttäuschungen“ das nächste Erfolgserlebnis. Nach Siegen in Liga und Pokal behielten die Neusser auch gegen Lürrip die Punkte zu Hause. „Es war ein kampfbetontes Spiel“, empfand SV-Trainer Dalibor Dobras, sah seine Mannschaft jedoch mit leichten Vorteilen. „Wir hatten die besseren Chancen, haben aber vergessen den Sack zuzumachen“. Lukasz Koziatek spielte kurz vor der Halbzeit den Dosenöffner für seine Mannschaft (39.). Nach der Pause wackelte die Uedesheimer Führung mächtig. Doch ein Platzverweis für die Gäste nach einer guten Stunde spielte den „Grün-Weißen“ in die Karten. Michael Hausdörfer (73.) und Thomas Maschke (82.) sicherten mit ihren Toren den dritten Pflichtspielsieg in Folge.

SG Rommerskirchen/Gilbach – TuRa Brüggen 1:2 (1:2). Ganz und gar nicht rund läuft es zurzeit für „Roki“. Nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten steht der Aufsteiger tabellarisch so schlecht wie noch nie diese Saison da. Das 1:2 gegen Brüggen bereitet SG-Trainer Dennis Zellmann aus mehreren Gründen Kopfschmerzen. „Wir sind die ersten Minuten überhaupt nicht auf dem Platz“, offenbarte Zellmann. Nach sieben Minuten stand es bereits 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Lennart Friederichs sorgte nach einer guten halben Stunde für den Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit stand dann der Unparteiische im Fokus. Gleich drei Rommerskirchener stellte er vom Platz und traf damit bei Zellmann auf Unverständnis. „Das war einfach kurios“, haderte Zellmann. Die Niederlage, so Zellmann, habe sich die SG jedoch selbst zuzuschreiben.

SSV Grefrath – SG Kaarst 6:3 (3:1). Die SG verfiel in Grefrath wieder in alte Muster und geht baden. „Wir haben in allen Belangen nicht das abgerufen, was wir brauchen, um zu bestehen“, kritisierte SG-Trainer Andre Jansen. Niklas Rieck erzielte in der 36. Minute noch den 1:2-Anschlusstreffer. Der Beginn einer Aufholjagd war das allerdings nicht. Nils Henseler (78.) und Marcel Stojkovic (86.) betrieben nur noch Ergebniskosmetik.