Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst verpassen den Titel

An der Unterstützung lag es nicht, dass die Crash Eagles ihren DM-Titel nicht verteidigen konnten.

Kaarst Im entscheidenden Finalspiel unterliegen die Adler den Rockets Essen mit 10:12.

(sit) Der Titel-Hattrick ist den Crash Eagles Kaarst verwehrt geblieben. In der vierten Endspiel-Serie um die Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey seit 2016 zogen die Gastgeber am Sonntagabend im entscheidenden dritten Spiel gegen die Rockets Essen mit 10:12 (1:5, 5:4, 4:3) den Kürzeren. Schon das erste Drittel ging dabei mit 5:1 an den Europapokalsieger aus der Ruhrmetropole. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Adler auf 4:5 und 6:7 heran, nur um dann wieder mit 6:9 ins Hintertreffen zu geraten. Im Schlussdrittel kamen die Kaarster nie mehr näher als bis auf zwei Tore heran.