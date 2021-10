Basketball : Elephants werden vom Pech verfolgt

Grevenbroich Jetzt muss der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich auch noch lange auf seinen besten Verteidiger Tim Elkenhans (21) verzichten.

Doch die nächste Hiobsbotschaft am frühen Donnerstagnachmittag schlägt dem 45-Jährigen aufs Gemüt: Tim Elkenhans, in den mit Niederlagen abgeschlossenen Liga-Spielen gegen Bonn, Hamm und Wulfen wegen eines schmerzenden Handgelenks ohnehin kein Faktor, hat sich einen Kahnbeinbruch zugezogen und ist damit erstmal bis zur Rückrunde raus. Das findet sein Coach „ziemlich heftig“, ist der 21-Jährige in seinem neuen Job als „Verteidigungsminister“ der Elephants doch nicht zu ersetzen. Und weil es gerade so richtig mies läuft, hat sich die ins Auge gefasste Verpflichtung eines schon in der Pro A beschäftigten Akteurs erledigt. Seit Mittwoch nimmt zwar der 1,96 Meter große Flügelspieler Benny Mungu am Mannschaftstraining teil, doch ist der 21-Jährige vorerst nicht für Einsätze in der Regionalliga vorgesehen. „Aber er hilft uns im Training“, erklärt Pfüller.