Tischtennis : Start von Janos Pigerl noch fraglich

Rhein-Kreis Bezirksmeisterschaften finden in Erkelenz unter Corona-Bedingungen statt. Christian Kaltchev hofft auf die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften.

In den meisten Tischtennis-Ligen ruht der Spielbetrieb während der Herbstferien. Zu tun gibt es trotzdem eine ganze Menge. Denn am Sonntag stehen in der Karl-Fischer Sporthalle in Erkelenz ab 10 Uhr die Bezirksmeisterschaften auf dem Programm.