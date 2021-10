Eishockey : NEV gibt mit Spitzenspiel Premiere im Neusser Südpark

Neuss Am Freitag empfängt der Tabellenführer im Topspiel die Ratinger Ice Aliens und am Sonntag geht es für die Jungs von Trainer Sebastian Geisler nach Neuwied.

(rtp) Gleich zwei Topspiele stehen für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV in der NRW-Qualifikationsrunde an: Am Freitagabend ab 20 Uhr tritt das von Sebastian Geisler trainierte Team gegen den alten Rivalen Ratinger Ice Aliens sein erstes Heimspiel (Einlass mit „3G)“ an. Das Derby verspricht Dramatik pur, da die beiden Klubs momentan auf den ersten beiden Tabellenplätzen ihrer Gruppe zu finden sind.