Aktuelle Zahlen : Rhein-Kreis Neuss meldet den zehnten Corona-Toten

Bei kreisweit 152 aktuell erkrankten Menschen ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Neuss Der Rhein-Kreis Neuss hat in einer Mitteilung am Samstag die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus veröffentlicht. Darin werden neben den Menschen, die gestorben, infiziert oder in Quarantäne sind auch diejenigen aufgeführt, die bereits wieder genesen sind.

Ein 85-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus Neuss ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte ein Kreissprecher am Samstagabend mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreisgebiet auf zehn. Bei kreisweit 152 aktuell erkrankten Personen ist eine Infektion nachgewiesen, 365 Personen sind bereits wieder genesen.

Nach Angaben des Kreises wohnen von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen 51 in Neuss, je 21 in Dormagen und Kaarst, 17 in Meerbusch, 16 in Grevenbroich, je 12 in Jüchen und Korschenbroich und zwei in Rommerskirchen. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss bislang 527 Infektionen bestätigt.

Dem gegenüber stehen mittlerweile 2.523 Personen, die bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten, da sie nach Ablauf der 14-tägigen Inkubationszeit keine Krankheitssymptome zeigten. Aktuell sind noch 503 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke appelliert an die Bevölkerung, in den Anstrengungen zur Einschränkung der Ausbreitung des Virus nicht nachzulassen: „Gerade mit Blick auf die anstehenden Ostertage gilt es sich weiter an die Verhaltensregeln zu halten. Besuchen Sie keine Freunde oder Verwandten. Verlassen Sie die Wohnung nur, wenn es dringend notwendig ist, etwa zum Einkaufen, zum Arztbesuch, zur Arbeit oder zum Spaziergehen im eigenen Familienverbund. Halten Sie auch dort Abstand von zwei Metern zu anderen Menschen. Waschen Sie häufig die Hände, greifen Sie sich nicht ins Gesicht und essen Sie nicht ohne vorheriges Händewaschen. Beachten Sie die bekannten Hygienemaßnahmen. Ich danke jedem Einzelnen, der sich hieran hält. Wir dürfen aber nicht nachlassen. Gemeinsam werden wir diese Ausnahmesituation gut überstehen.“

(kron/)