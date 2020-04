Handball : Gilbert Lansen trainiert den Neusser HV

Neuss Der 29-Jährige soll Handball-Team der „Jungen Wilden“ in der Regionalliga Nordrhein etablieren.

Ist die ihrem Höhenpunkt zustrebende Corona-Krise erstmal überstanden, soll die neuformierte Mannschaft nach turbulenten, von zwei Abstiegen in Folge gekrönten Monaten in der viertklassigen Regionalliga Nordrhein einen sicheren Hafen finden. Dass dies trotz aller Schwierigkeiten gelingen wird, davon ist der stets optimistische Vorsitzende Martin Eggert hundertprozentig überzeugt: „Der Kader steht schon – alles Leute, die eine geschichtliche Verwurzelung im Verein haben.“ Und auch die Trainerstelle ist besetzt: Gilbert Lansen ist ebenfalls ein Mann mit Stallgeruch, verpasste mit der männlichen C-Jugend der HSG Neuss/Düsseldorf 2019 in der Oberliga nur um ein Tor die Niederrheinmeisterschaft und führte in der laufenden Saison die B-Jugend bis zum Shutdown auf Platz eins. Mit 28:6 Punkten aus 17 von 18 Spielen ist seinen Jungs der Titel diesmal nicht mehr zu nehmen. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Jugendbereich will sich der 29-Jährige, der mit seinen Schützlingen 2018 im Endspiel des „Füchse-Cups“ Gastgeber Berlin geschlagen hatte, nun bei den Senioren probieren. Vielleicht der perfekte Zeitpunkt, habe ihm der Sportliche Leiter Josip Jurisic doch mit viel Herzblut ein Team der „Jungen Wilden“ zusammengestellt, sagt Eggert und betont aus gutem Grund: „Der Kader ist genau in dem Budget, das wir uns leisten können.“