Keine Patienten auf der Intensivstation : Vier neue Corona-Fälle in den Krefelder Kindertagesstätten

Krefeld Bisher sind in Krefeld vom Fachbereich Gesundheit der Stadtverwaltung 72.927 Corona-Infektionen gemeldet worden.

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet liegen aktuell 38 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion. „Es gibt keine Intensivpatienten und keine Beatmungsfälle“, teilte das Gesundheitsamt am Montag mit. Der städtische Fachbereich meldet 352 neue Erkrankungen (Stand Montag, 18. Juli, 0 Uhr). In den Kindertageseinrichtungen sind vier neue Corona-Fälle bekannt geworden. Bisher sind in Krefeld 72.927 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen gelten 70.706 Personen. Aktuell infiziert sind demnach 1939 Personen, am Vortag waren es 2184 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 513,3 an. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern, heißt es.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. Für diese Woche sind folgende mobile Impfaktionen geplant: Am 19. Juli an der Villa K auf der Stadtwiese, am 20. Juli auf dem Parkplatz am Zoo, am 21. Juli an der Jugendeinrichtung Funzel auf der Parkwiese und am 22. Juli in St. Norbertus am Frankenring 108.