Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss : LVR legt Leistungsübersicht vor

Ulrike Lubek ist Landesdirektorin des Landschaftsverbands Rheinland, der jetzt seine Leistungsübersicht 2021 veröffentlicht hat. Foto: Heike Fischer/LVR

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss hat im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage in Höhe von 127,2 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 253,5 Millionen Euro in den Kreis zurück.

Mehr als 122,9 Millionen Euro wurden vom LVR im Rhein-Kreis Neuss für die Sozialhilfeleistungen der Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftiger, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt. Mit über 327.000 Euro förderte der LVR im Rhein-Kreis Neuss zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege. Das teilt der LVR mit.

Der LVR-Klinikverbund und der LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen beschäftigen insgesamt 19 Mitarbeitende im Rhein-Kreis Neuss. Diese Informationen gehen aus der Leistungsübersicht 2021 hervor, die der LVR veröffentlicht hat. Die Leistungsübersichten der 26 Mitgliedskörperschaften sind nun auch online generier- und abrufbar. Über das Portal www.lvr.de/leistungsuebersicht können sich Interessierte die jeweiligen Leistungen in jeder Mitgliedskörperschaft des LVR mit übersichtlichen Diagrammen und Grafiken darstellen lassen. Karten der einzelnen Mitgliedskörperschaften zeigen, welche Standorte und Einrichtungen der LVR in den entsprechenden Kreisen, kreisfreien Städten oder der Städteregion Aachen hat.

Der LVR ist als regionaler Kommunalverband zuständig für Aufgaben in den Handlungsfeldern Soziales, Gesundheit, Schulen, Jugend sowie Kultur und Umwelt. Diese werden finanziert aus der Umlage der 26 Mitgliedskörperschaften im Rheinland sowie aus Bundes- und Landesmitteln, die vom LVR bewirtschaftet werden. Seine Arbeit wird politisch gestaltet und kontrolliert von der Landschaftsversammlung Rheinland. In der Landschaftsversammlung vertreten Politiker aus den Stadträten, Kreistagen und dem Städteregionstag ihre Kommunen.

(NGZ)