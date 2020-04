Sport allgemein : Sportvereine leisten und hoffen auf Solidarität

Rhein-Kreis Kreissportbund und Stadtsportverbände bitten in einem gemeinsamen Brief um Verständnis für die Einschränkung des Sportbetriebs.

Jetzt erhebt auch der organisierte Sport im Rhein-Kreis seine Stimme in Zeiten der Corona-Pandemie. In einem gemeinsamen Brief bitten der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) und die Vorsitzenden von sieben Stadtsportverbänden einerseits um Verständnis für die Schließung von Sportanlagen und andere im Zuge der Kontaktsperre getroffenen Maßnahmen, die zu einer erheblichen Einschränkung, wenn nicht gar zum vollständigen Erliegen des gesamten Sportbetriebs geführt haben.

Auf der anderen Seite bitten sie um Solidarität der rund 120.000 organisierten Sportler aus 350 im KSB zusammengeschlossenen Vereinen und auch der Nicht-Sportler: „Wir werden den Ausfall der Sportangebote nur durchhalten, wenn alle an Bord bleiben und treu zum Verein stehen,“ heißt es in dem Schreiben. Denn die Vereine seien „eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft“, sie „kümmern sich um den Zusammenhalt der Menschen von Jung bis Alt in jeder Lebenssituation – ob Kindertagesstätte, Schule, Beruf, Familie und im Ruhestand. Sport ist überall präsent. Wir sorgen dafür, dass niemand alleine ist, sondern Zuspruch findet und wir zusammenhalten. Wir sind als Sportgemeinschaft stark vor Ort und stark in der Region.“