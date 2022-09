Politik im Rhein-Kreis : Kreisdirektor Dirk Brügge wieder gewählt

Rhein-Kreis Dirk Brügge bleibt Kreisdirektor. Er wurde am Mittwoch im Kreistag für eine weitere achtjährige Amtszeit wieder gewählt. 50 Abgeordnete stimmten mit „Ja“, 13 mit „Nein“, zudem gab es zwei Enthaltungen.

Dirk Brügge (54) bleibt (mindestens) bis 2031 Kreisdirektor und damit allgemeiner Vertreter von Verwaltungschef Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Der Volljurist und Diplom-Verwaltungswirt (FH), der der CDU angehört, wurde gestern im Kreistag mit breiter Mehrheit für eine weitere achtjährige Amtszeit in geheimer Wahl wieder gewählt. Sie beginnt am 1. März 2023. 50 Abgeordnete stimmt mit „Ja“, 13 mit „Nein“. Es gab zwei Enthaltungen. Die geheime Wahl hatte Swenja Krüppel von den Grünen beantragt. Hans Christian Markert nahm aus „persönlichen Gründen“ nicht an der Wahl teil.