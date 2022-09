Leichtathletik : Knappes Frauen-Finish bei Zonser Nachtlauf

Die Männer warten bei der 46. Auflage des Zonser Nachtlaufs auf den Startschuss. Foto: SG Zons

Zons Bereits zum 46. Mal ging die Traditionsveranstaltung in Zons über die Bühne. Während es im Hauptlauf über sieben Meilen bei den Männern eine klare Entscheidung gab, ging es bei den Frauen sehr eng zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Nachdem sich Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen mit der Teilnahme an der Leichtathletik-EM in München einen großen Traum erfüllt hatte, musste sie bald ihre Sommersaison wegen des Teilrisses der Plantarsehne im linken Fuß beenden. Damit war klar, dass die 800-Meter-Spezialistin auch bei Laufveranstaltungen in der Heimat nicht würde dabei sein können. Kürzlich beim Korschenbroicher Citylauf musste sie schon passen. Bei der 46. Auflage des Zonser Nachtlaufs, wo sie voriges Jahr gewonnen hatte, ließ sie es sich aber nicht nehmen, alle Frauen im Ziel mit einer Rose zu empfangen.

Nicht die einzige Überraschung. Obwohl der Sportplatz in Zons nur eingeschränkt genutzt werden konnte, gab es das bekannte Rahmenprogramm. Bei der Bewältigung der ganzen Veranstaltung waren 120 Helferinnen und Helfer im Einsatz. „Allen ein herzliches Dankeschön. Auch unseren Sponsoren möchten wir danken“, meinte SG-Pressewartin Brigitte Görner. Der Jedermann über fünf Kilometer ist traditionell fest in der Hand der Nachwuchsläufer, auch bei seiner 26. Auflage waren die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und das Norbert-Gymnasium mit vielen Aktiven vertreten. Nach 16:50 Minuten lief Vorjahressieger Sebastian Handke erneut als Erster ins Ziel, gefolgt von Ben Odenthal (SG Kaarst) in 18:04 Minuten und Nils Faggo (Laufteam Kreuls) in 18:13 Minuten. Bei den Damen sicherte sich Maxima Majer (Norbert-Gymnasium) den Sieg in 19:58 Minuten vor Charlotte Voigt in 20:49 Minuten und Katja Keßler (AS Neukirchen-Vluyn) in 21:08 Minuten.

Im Hauptlauf ging es über sieben Meilen, also 11,263 Kilometer, quer durch Zons. Bei Kilometer zehn mobilisierte die Sambagruppe Quasi Samba mit südamerikanischen Klängen bei den Läuferinnen und Läufern die letzten Kräfte für den Endspurt. Das war allerdings bei Guesch Hagas von der TG Neuss nicht nötig, denn er lief in einer Zeit von 38:16 Minuten mit deutlichem Vorsprung als Erster durchs Ziel. Es folgten Richard Wilke (Aachener TG) als Sieger der zehn Kilometer beim Korschenbroicher Citylauf in 40:12 Minuten und Philipp Hein (SFD 75 Düsseldorf) in 41:18 Minuten. Viel knapper ging es bei den Damen zu, wo Flora Feuring (TG Neuss) in 48:58 Minuten knapp vor Jana Reiter (Mettmann-Sport) in 49:00 Minuten ins Ziel kam.