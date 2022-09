Pandemie : 1518 mit Corona Infizierte im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 1518 Personen (Vortag: 1682) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 639 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung verstorben.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 182,3 (Vortag: 192,7). Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 164.743 (Vortag: 164.577) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 1518 Infizierten gehören 127 (Vortag: 146) der Gruppe der unter 20-Jährigen an.

Bei den durch den Kreis beauftragen Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche 25.596 Testungen (Vorwoche: 25.658) durchgeführt. Hierbei waren 1.594 (Vorwoche 1.348) Ergebnisse positiv.

„Das wichtigste Ziel ist weiter, die Infektionszahlen zu senken“, erläutert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Dies sei unerlässlich, um eine Überlastung der Krankenhäuser dauerhaft zu vermeiden und Menschenleben zu schützen. „Auch nach dem weitgehenden Wegfall der Maskenpflicht ist es sinnvoll, insbesondere in Innenräumen im öffentlichen Bereich eine Maske zu tragen. Dies ist ein effektiver Schutz vor einer Ansteckung. Die Aufhebung zahlreicher Einschränkungen setzt auch voraus, dass ein hohes Maß an Eigenverantwortung gezeigt wird“, so Petrauschke.