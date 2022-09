Berater der Deutschen Bischofskonferenz in Korschenbroich : Theologe präsentiert seinen Krimi in der Herz-Jesu-Kirche

Herrenshoff Zu einer ungewöhnlichen Lesung hatte der Verein „Korschenbroich liest“ geladen: Der Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff stellte seinen ersten Krimi vor – in einer Kirche.

Zunächst der Titel „Welt verloren“, dann der höchst literarisch feingestrickte Inhalt. Und nicht zu vergessen, dass in der Herz-Jesu-Kirche in Herrenshoff ein Theologieprofessor vor dem Altar Spannung generiert. Sein Ding ist nicht der möglichst verwirrend geknüpfte Plot, sondern Hoff spürt Schicksalen nach, in denen Schuld und Sühne Thema sind.

Im Mittelpunkt des Krimis steht der Priester Jacob Beerwein, der im Ruhestand wieder in seinem Heimatdorf Dornbusch lebt. Ihm ist die Welt abhandengekommen, er hat den Halt, den der Glaube gewährt, und das Vertrauen in die Menschen verloren. Hoff ist selbst „gerade um die Ecke am Niederrhein geboren“, gibt er preis. Daher ist er mit der Region und der Lebensweise bestens vertraut. Erst zum zweiten Mal liest er aus seinem Buch. „Das ist auch etwas Besonderes für mich“, vertraut er den zahlreichen Besuchern an.