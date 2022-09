Floorball-Bundesliga : Holzbüttgen tut sich gegen Wernigerode lange schwer

Holzbüttgen Die Spieler der DJK fuhren zwar letztlich zwei Siege ein, doch der Auftakt des Doppelspieltag daheim verlief insbesondere in den beiden ersten Dritteln nicht nach Plan. Gegen Schenefeld zeigte sich Holzbüttgen deutlich souveräner.

Dabei lief der Start vor 140 Zuschauern in der Stadtparkhalle zunächst nach Plan. Jannik Heinen brachte die DJK früh mit 1:0 (3.) in Front. Im Anschluss verlor die DJK allerdings die Kontrolle über das Spiel, so dass nur noch ein Tor durch Nils Hofferbert gelang und die Gäste nach zwei Dritteln 4:2 führten. Dass die Holzbüttgener den Hebel dann aber noch mal umlegen konnten, zeigt ihre Klasse. Tore von Leo Häfner, Janos Bröker und Dennis Schiffer sorgten bis zur 50 Minuten für den 5:5-Ausgleich. Weitere Treffer von Petri Hiltunen, Häfner und Hofferbert stellten die Weichen in der Folge auf Sieg.