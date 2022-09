Basketball : Elephants trotz Auftaktsieg unzufrieden

Rhein-Kreis Im ersten Saisonspiel der 2. Regionalliga gewinnen die Basketballer aus Grevenbroich in Wuppertal, überzeugen dabei aber ihren Trainer nicht. Die TG Stürzelberg unterliegt dem Aufsteiger TuS Hilden.

Südwest Baskets Wuppertal – NEW‘ Elephants 80:96 (44:53). Der nur auf dem Papier deutliche Auftaktsieg, bei dem für den Regionalliga-Absteiger alle zwölf im Kader stehenden Spieler punkteten, stellte Trainer Ken Pfüller nur bedingt zufrieden: „Wir wollten hier zeigen, dass wir mit dieser Mannschaft auch eine Klasse höher bestehen können. Das war heute nicht ersichtlich.“ Gut fand er, „wie wir den Gegner über 40 Minuten mit unserer Pressverteidigung unter Druck gesetzt haben.“ Gar nicht nach seinem Geschmack war, „wie wir die so gewonnenen Bälle im Angriff weggeworfen haben. Das war ein Turnover-Festival.“ Womöglich, fügte er erklärend an, hätten seine Jungs mit den staccatoartigen Wechseln noch so ihre Probleme gehabt, „denn viele sind es gewöhnt, lange auf dem Feld zu stehen. Aber nur so ist die hohe Intensität in der Verteidigung über die volle Spielzeit hinweg durchzuhalten.“

TG Stürzelberg – TuS Hilden 64:73 (31:37). Nach der Heimniederlage zum Start gegen den Aufsteiger sprach Trainer Philipp Schnelle Klartext: „Hilden hat völlig verdient gewonnen. Wenn du in dieser Liga gewinnen willst, muss du in der Defensive deutlich besser sein.“ Dabei stieg seine so erfahrene Truppe stark ins Match ein, lag in der dritten Minute mit 9:2 vorne. Doch der Neuling konterte seinerseits mit einem Lauf und führte kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts mit 14:9 (9.). „Eigentlich haben wir nur im mit 23:16 gewonnenen dritten Viertel das gezeigt, was wir zeigen wollten“, haderte der Coach. Die vielen Ballverluste und das von ihm als Katastrophe bezeichnete Defensiv-Rebounding führten Schnelle zum grundsätzlichen Problem: „Das war heute eine Mentalitätsfrage – Hilden wollte den Sieg einfach mehr als wir.“ Trotz allem, endgültig auf die Verliererstraße gerieten die Hausherren erst in der Schlussphase der Partie. In der 35. Minute stand es noch 60:60-Unentschieden, dann zogen die Schützlinge von Trainerin Nadine Homann mit einer Serie von 11:0 Punkten entscheidend davon. Letztlich fand Stürzelbers ziemlich enttäuschter Coach aber noch einen positiven Aspekt: Weil die Partie beim Leichlinger TV wegen Flutschäden an der von ihm für seine Heimspiele genutzten Halle in der Blütenstadt verlegt worden ist, muss die TGS erst wieder nach den Herbstferien am 22. Oktober daheim gegen die BG Kamp-Lintfort ran. Ein willkommener Break.