Triathlon : Extremes Abenteuer am Schwarzen Meer

Neuss Für Sven Wucherpfennig von der TG Neuss war es nicht der erste Ausflug zum Ultra-Cross-Triathlon im bulgarischen Primorsko, doch die aktuelle Auflage hatte es besonders in sich. Dennoch konnte sich das Ergebnis sehen lassen.

Einige Teile der Cross-Radstrecke hatte der Regen in eine Schlammwüste verwandelt, so dass Wucherpfennig ohne die richtige Bereifung zeitweise in richtige Probleme geriet und sogar über einen Ausstieg nachdachte. Doch dem TG-Athleten gelang es, den inneren Schweinehund zu überwinden. „Die viele Trainingszeit wäre für die Katz gewesen. Besonderen Dank auch an Stephan Seidel, der mir die Trainingspläne schrieb, und an die Familie für die vielen Stunden, die ich trainieren konnte. Auch für Euch wollte ich das Rennen beenden“, ließ Wucherpfennig wissen. Letztlich benötigte er 5:43:04 Stunden für die Radstrecke. Hinterher nahm er sich die Zeit, um sich umzuziehen und in trockenen Klamotten auf die Laufstrecke zu gehen. Für die 20 Kilometer standen am Ende 2:25:01 Minuten auf der Uhr, was eine Endzeit von 8:56:19 Stunden bedeutete. Damit belegte Sven Wucherpfennig Platz 18 in der Gesamtwertung unter 167 Finishern und Rang zwei in der Altersklasse M50.