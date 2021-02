536 Infizierte : Inzidenz-Wert im Rhein-Kreis Neuss sinkt auf 53,1

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 536 Menschen (Vortag: 525) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 246 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 536 Personen (Vortag: 525) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das teilt der Kreis mit. 86 (Vortag: 94) von ihnen werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Unverändert 246 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Kreisgebiet bislang 35 Fälle der britischen Viruslinie B.1.1.7 sowie 1 Fall der südafrikanischen Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.