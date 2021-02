Leichtathletik in Dormagen : TSV-Athletin peilt über 800 Meter Norm für Hallen-EM an

Dormagen Die Dormagener 800-Meter-Spezialistin Tanja Spill wird am Samstag starke Konkurrenz beim Meeting im belgischen Gent haben. Aktuell bereitet sie sich trotz Schnee und Eis konzentriert vor.

Wäre es nach dem ursprünglichen Plan von Trainer Willi Jungbluth gegangen, wäre sein Schützling Tanja Spill am Wochenende beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Dortmund über 1500 Meter an den Start gegangen. Gemeldet war die 25-Jährige, doch in der Ergebnisliste ist die Athletin des TSV Bayer Dormagen nicht zu finden. Der Grund ist, dass sie ihren Coach davon überzeugen konnte, dass es besser ist, nächsten Samstag die Norm für die Hallen-EM (2:03 Minuten) in ihrer Spezialdisziplin 800 Meter bei einem Meeting im belgischen Gent anzugehen.

Jungbluth hatte die 1500 Meter ins Programm genommen, um Spill mit Blick auf die DM in anderthalb Wochen in Dortmund auch mal über eine längere Distanz gehen zu lassen. „Aber ich kann Tanja verstehen. Schließlich zählen die 1500 Meter auch nicht für die Weltrangliste und beide Rennen wären zu viel gewesen“, erklärt der TSV-Coach. Die Weltrangliste ist neu eingeführt worden und bietet neben der Normzeit noch eine weitere Möglichkeit, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio zu schaffen. Spills ganz großes Ziel für dieses Jahr. In Gent könnte sie so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen die Norm für die Hallen-EM knacken und so ohne den Qualifikationsdruck zur DM nach Dortmund fahren, zum anderen mit einer guten Zeit nach vorne laufen und Punkte für die Weltrangliste sammeln. Die Konkurrenz in Belgien wird jedenfalls hochkarätig sein. Auch Spills nationale Konkurrentinnen Katharina Trost und Majtie Kolberg planen laut Jungbluth, dort zu starten. Die Dormagenerin bereitet sich trotz des Wintereinbruchs konzentriert auf das wichtige Rennen vor. Auf der Bahn am Höhenberg trainiert sie mit Cross-Spikes auf Schnee und Eis. „Sie ist gut drauf“, meint Willi Jungbluth.