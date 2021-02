Handball im Rhein-Kreis Neuss : Saison im HVN vor dem Abbruch

Frederic Rudloff trainiert die Reserve des TSV Bayer. Foto: TSV Bayer Dormagen

Rhein-Kreis Sollte über den 14. Februar hinaus kein Trainingsbetrieb möglich sein, will der Handball-Verband Niederrhein Konsequenzen ziehen. Auch der HVM hat Pläne.

Der Handballverband Niederrhein (HVN) hält sich zwar noch ein kleines Hintertürchen offen, doch nach einem in einer Telefonkonferenz des Präsidiums und der sogenannten Technischen Kommission gefassten Beschluss spricht vieles dafür, dass die Saison auch in den Senioren-Spielklassen im Zuständigkeitsbereich des HVN vorzeitig abgebrochen wird. In der vergangenen Woche war der Handballkreis Düsseldorf dem HVN schon mit einem Saisonabbruch zuvorgekommen.

„Für den Fall, dass seitens der Bundes- und/oder Landesregierung in den nächsten Tagen eine Entscheidung ergeht, die einen Trainingsbetrieb im Handball auf unserem Leistungsniveau über den bisher festgelegten 14.02.2021 hinaus weiterhin unmöglich macht, wird die Meisterschaftsrunde der Saison 2020/2021 im Seniorenbereich des HVN ohne Spielwertung für beendet erklärt. Es finden kein Auf- und kein Abstieg statt. Rückzieher vor der Saison hingegen sind Absteiger, Rückzieher während der Saison verbleiben in der Liga“, erklärt der HVN auf seiner Internetseite. Betroffen sind davon im Rhein-Kreis Neuss drei Seniorenteams. Bei den Männern in der Landesliga die Reserve des TV Korschenbroich und bei den Frauen die beiden Verbandsligisten Neusser HV und HG Kaarst-Büttgen. Kurz zuvor hatte der HVN auch schon mit den Nachwuchs-Spielwarten auf Kreisebene entschieden, die Saison ohne Spielwertung zu beenden.