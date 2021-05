Leichtathletinnen aus Mönchengladbach und Waldniel : Erste Erfolgserlebnisse nach langer Wettkampfpause

Leichtathletik Hindernisläuferin Paula Schneiders hatte nach neun Monaten ohne Wettbewerb einen guten Saisonstart. Auch Anna Bommes macht in den USA Fortschritte.

Die Vorjahresfünfte der Deutschen Meisterschaften über 3000 Meter Hindernis zeigte sich beim internationalen Läufermeeting Pliezhausen nach neun Monaten ohne Wettkampf schon gut in Form. Über die für die Erwachsenen selten angebotene 2000-Meter-Hindernisstrecke lief sie 6:38,53 Minuten. „Mit der Zeit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber es war auf alle Fälle ein guter Start in die Saison. Und es hat richtig Spaß gemacht, endlich wieder im Wettkampf zu laufen“, sagt die Studentin der Oecotrophologie und U20-Europmeisterin über 3000 Meter Hindernis von 2019. Das war für sie eine erste Orientierung in Richtung Deutsche Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig.