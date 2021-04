Gastbeitrag von Gladbacher Fitnesstrainer : Die richtige Mischung aus Belastung und Erholung finden

Mönchengladbach Fit werden für den Restart: Unser Autor erklärt, was nach der Grundlagen-Phase kommt. Sportartspezifisches Athletiktraining wird gesteigert – mit Umsicht.

Wer will das nicht? Wann wir in unserer geliebten Sportart wieder voll durchstarten können, wissen wir leider immer noch nicht. Trotzdem liegt es an jedem Sportler selbst, dafür Sorge zu tragen, bei einem Restart – dieser kann auch sehr kurzfristig erfolgen – wieder auf den Punkt fit zu sein.