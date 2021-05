Sonsbecker Brunnenlauf dauert von Mittwoch bis Sonntag : Auch Armin Gero Beus startet virtuell

Sonsbeck Vor zwei Jahren gewann der 27-Jährige beim Sonsbecker Brunnenlauf das Rennen über fünf Kilometer. Nun nimmt er die Distanz als Teil der Enni-Laufserie virtuell in Angriff. Er begrüßt das Angebot, sehnt sich aber auch nach herkömmlichen Wettkämpfen.

Im vergangenen Jahr war der SV Sonsbeck sozusagen noch ein Alleinunterhalter. Er wollte die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Enni-Laufserie nicht einfach hinnehmen und führte seinen Sonsbecker Brunnenlauf trotzdem durch – in der virtuellen Variante. Doch in diesem Jahr ist das Quartett wieder komplett, wobei alle vier Lauf-Veranstaltungen virtuell über die Bühne gehen. „Wir haben uns im Vorfeld zusammengesetzt und waren uns recht schnell einig, dass die Enni-Laufserie nicht wieder ersatzlos ausfallen soll“, sagt René Niersmann, Lauf-Trainer beim SV Sonsbeck.

Gesagt, getan: das erste Event, der Schlossparklauf des Moerser TV, ist bereits abgeschlossen. Es folgen nun noch der Sonsbecker Brunnenlauf des SVS, der Donkenlauf des AS Neukirchen-Vluyn sowie der Citylauf des TuS Xanten. Wobei die Teilnehmer nicht genau am Tag des jeweiligen Events aktiv werden müssen, sondern ihre Zeiten jeweils von mittwochs bis sonntags erlaufen können. So fällt der Startschuss für den Sonsbecker Brunnenlauf am heutigen Mittwoch, gelaufen werden kann bis zum kommenden Sonntag. Niersmann und seine Mitstreiter sind sich einig, dass die sportliche Aussagekraft eines virtuellen Laufes nicht vergleichbar ist mit einem Präsenz-Wettkampf. „Aber es geht ja vor allem darum, ein Angebot zu machen und die Laufszene lebendig zu halten“, so Niersmann.