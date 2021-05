Leichtathletik : TSV-Athleten präsentieren sich in guter Frühform

TSV-Siebenkämpferin Louisa Grauvogel beim Weitsprung. Foto: imago images/Jan Huebner/Kai Peters via www.imago-images.de

Leverkusen Die Leichtathleten und Leichtathletinnen des TSV Bayer 04 starten in die Freiluftsaison. Beim „Fly - up and far“-Meeting in Frankfurt überzeugten sie mit starken Leistungen.

Nach und nach steigen die Atheltinnen und Athleten des TSV Bayer 04 in die Saison ein. Bei einem Wettkampf in Frankfurt bewiesen einige bereits eine gute Frühform – auch mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften, die am 5. und 6. Juni in Braunschweig stattfinden.

Eine davon ist Siebenkämpferin Louisa Grauvogel. Nach ihrem erfolgreichen Comeback in der Hallensaison starte die 24-Jährige in Frankfurt im Vierkampf. Nach 100 Meter Hürden in 13,59 Sekunden, 6,10 Metern im Weitsprung, 12,85 Metern im Kugelstoßen und 17,79 Sekunden über 150 Meter fuhr sie mit 3.688 Punkten ihren ersten Sieg der Saison ein. Auch Sophie Weißenberg, die Silbermedaillengewinnerin der U23-EM 2019 im Siebenkampf, ging an den Start. Nach 100 Meter Hürden in 14,10 Sekunden deutete die 23-Jährige ihr Potenzial im Weitsprung an. Doch sie übertrat dreimal das Brett und blieb ohne gültigen Versuch. Nach dem Kugelstoßen mit einer Weite von 12,86 Metern beendete sie den Wettkampf vorzeitig.

Bei den Männern erreichte Nils Laserich mit 3.201 Punkten den fünften Platz. Der Deutsche U20-Vizemeister im Zehnkampf überquerte die Ziellinie bei den 110 Meter Hürden nach 15,84 Sekunden, warf den Diskus auf 42,04 Meter, landete bei 7,30 Metern im Weitsprung und lief 200 Meter in 22,25 Sekunden. Hochspringerin Bianca Stichling war ebenfalls in Form. Mit 1,77 Metern siegte die 21-Jährige und deutete an, dass ihre persönliche Bestleistung (1,83 Meter) bald Geschichte sein könnte.