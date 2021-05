Tom Clemens mit starkem Myhl-Debüt : Freddy Ruppert kratzt an einem deutschen Rekord

Leverkusen Freddy Ruppert war in Leverkusen mit ganz starken Zeiten unterwegs, sein neuer Teamkollege beim SC Myhl, Tom Clemens schaffte ein starkes Debüt.

In Leverkusen traf Ruppert (24) auf Top-Konkurrenz. Bundestrainer Enrico Aßmus reiste mit den nationalen Spitzenläufern Martin Grau (WM-Teilnehmer von Doha, mehrfacher Deutscher Hindernismeister) und Patrick Karl (TV Ochsenfurt) an. Ruppert, der U23-3000-Hindernis-Europameister von 2019, kam nach 5:27,27 ins Ziel. Damit lief er in einen Bereich hinein, in dem sich bisher nur zwei Athleten in den letzten 25 Jahren befanden. Ruppert blieb 1,72 Sekunden hinter dem Deutschen Rekord von Marc Ostendarp (TV Wattenscheid) aus dem Jahre 1998 mit 5:25,55 und 46 Hunderstelsekunden hinter der Bestzeit aus dem Vorjahr.