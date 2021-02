Kostenpflichtiger Inhalt: Ermäßigungskarte für den Rhein-Kreis Neuss : Politiker diskutieren über „Kreis-Pass“

Ein Gedanke ist, die Familienkarte des Rhein-Kreises mit ungefähr 40.000 Nutzern, die es seit 2006 gibt, in ihren Funktionen zu erweitern. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Kreisverwaltung will Sozialdezernenten aller Kommunen befragen. Der Pass soll es Menschen mit geringem Einkommen ermöglichen, Ermäßigungen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Sport in Anspruch zu nehmen.