Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Folgen im Rhein-Kreis Neuss : Appell von Wirtschaft und Politik an Peter Altmaier und Olaf Scholz

Teil des Appells: Verlässlichkeit und Planbarkeit seien für die Unternehmen in der Region mit Blick auf die finanziellen Hilfen und die Öffnungsperspektive entscheidend. Foto: dpa/Robert Michael

Rhein-Kreis Mit einem Appell haben sich die IHK Mittlerer Niederrhein sowie die Landtagsabgeordneten aus der Region in einem gemeinsamen, überparteilichen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gewandt.