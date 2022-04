Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 25. April 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz weiter im Aufwärtstrend

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach gibt das RKI aktuell mit 1896 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Über das Wochenende sind 801 Neuinfektionen gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Wert steigt kontinuierlich. Außerdem gab es einen Todesfall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1956 ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 25. April. Der Todesfall war bereits am Wochenende in den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) nachzulesen. Da die Stadt aber seit jüngster Zeit am Montag den Covid-19-Statusbericht für das gesamte Wochenende veröffentlicht – und nicht wie früher am Sonntag – kam die Meldung seitens des städtischen Amts etwas verzögert.

Weiter heißt es darin, dass derzeit 2523 Mönchengladbacher akut mit Corona infiziert sind. Über das Wochenende (für den Zeitraum von Samstag, 23. April, bis Montag, 25. April) sind 801 neue positive Nachweise registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt laut RKI am Montag bei 730,2 – und damit höher als am Vortag (707,4). Nachdem der Wert von Ende März bis Mitte April kontinuierlich gesunken ist, ist die Tendenz derzeit wieder steigend. Am vergangenen Dienstag, 19. April, wurde die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach mit 575,4 angegeben, am Mittwoch mit 538,0, am Donnerstag mit 623,5 und am Freitag mit 694,0.

Gleichwohl sind im Landes- und Bundesschnitt höhere Werte zu verzeichnen. Laut RKI wurden in den vergangenen sieben Tagen in Deutschland 790,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. In NRW waren es 764,1.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Montag, 25. April 2022, 11.18 Uhr) fünf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Keiner davon wird invasiv beatmet. Neun der 82 zur Verfügung stehenenden Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht elf Prozent. Landesweit sind 14,2 Prozent der Betten (730 von 5137) nicht belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate in NRW liegt nach Angaben des RKI am Montag bei 5,34. Am Vortag wurde der Wert tagesaktuell mit 5,48 angegeben, mittlerweile aber auf 5,7 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt derzeit bei 5,04 (Vortag: 5,19 gemeldet und auf 5,3 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 61.480 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 58.629 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 328 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)