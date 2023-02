Handwerk im Rhein-Kreis Neuss Tischler-Innung zeichnet Mitglieder aus

Daniela Striemitzer und der angestellte Meister Bernd Heinen nahmen die Urkunde zum 25-jährigen Betriebsbestehen der Striemitzer GmbH für den verhinderten Geschäftsführer Klaus Striemitzer (51) entgegen. Der Betrieb wurde in Neuss-Reuschenberg gegründet; 2018 folgte der Umzug zum heutigen Standort Am Hagelkreuz in Neuss-Hoisten. Der seit 2022 alleinige Geschäftsführer Klaus Striemitzer ist selbst Tischlergeselle und eingetragener Kaufmann. Er hat vier angestellte Meister bei insgesamt 21 Mitarbeitern. Seine Frau Daniela leitet das Büro. Der Betrieb arbeitet für Kunden im Raum Neuss, aber auch in Düsseldorf, Köln, Hamburg und sogar auf Sylt. Schwerpunkte sind Innenausbau, Treppenbau, Möbel, Fenster und Türen.