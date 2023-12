Weltfußball Thomas Krücken macht Karriere bei Manchester City

Sein Auftrag ist klar: „Er meinte ‚entwickle mir die besten Talente‘ und hat gelacht. Wir wollen auf der erfolgreichen Arbeit, die geleistet worden, aufbauen und sie fortführen.“ Mit dem Jobwechsel stand für Krücken auch ein Ortswechsel an. Von Heidelberg ist er in ein Dorf südlich von Manchester gezogen. Seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder (5 und 8 Jahre alt) sind vor Weihnachten nachgekommen. „Es ist sehr schön, hier zu wohnen. Die Kinder starten Anfang Januar mit der Schule. Dass die Kinder zweisprachig aufwachsen, ist ein Geschenk für die Sprachentwicklung. Vom Alter her ist es der richtige Zeitpunkt, so was nochmal einzugehen“, sagt Krücken.