Kabarett in Kaarst Kabarettist Andreas Rebers lockt 400 Zuschauer an

Robert Habeck müsse jetzt in der Welt herumreisen, um für Methadon zu sorgen. Auf seinem E-Piano spielte er kurz eine Komposition des Russen Wassily Solotarjow mit der Entschuldigung „Die Musik kann nichts dafür“ und haute eine weitere Weisheit raus: „Diejenigen, die die dicksten Bretter vor dem Kopf haben, nehmen in der Regel kein Blatt vor den Mund.“ Sein Appell an die Adresse der Klimaaktivistin Luisa Neubauer: „Nicht die Generationen gegeneinander aufhetzen.“ In Rage brachte ihn auch die wohl fiktive Sabine Sichel geborene Hammer, die sich über die Bürde einer Alleinerziehenden beklagte. Mit dieser Meinung wollte er wohl nicht so ganz ernstgenommen werden: „Ein Mann verlässt nicht ohne Grund die Familie.“ Ben Cartwright von „Bonanza“ sei auch alleinerziehend gewesen.