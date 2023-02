Tänzerinnen aus Neuss erzählen „Ballett ist wie ein Abtauchen der Seele“

Jahr für Jahr füllen klassische Ballettstücke wie „Schwanensee“, „der Nussknacker“ oder auch „Dornröschen“ die Publikumsreihen – und auch die Ballettschulen haben keine Nachwuchssorgen. Im Gegenteil. Das kann Colette Kirschbaum, die die Ballettschule Colette van Saarlos an der Breite Straße in Neuss führt, bestätigen: Sie unterrichtet Kinder und Erwachsene und kann die Tanz-Begeisterung in allen Altersstufen spüren: „Kinder wollen meistens mit dem Ballett anfangen, weil sie ein Buch oder einen Film darüber gesehen haben. In anderen Fällen kennen sie aber auch schon jemanden, der Ballett macht“, erzählt sie. Anfangs seien einige Kinder ein wenig enttäuscht, wenn sie merken, dass bei den Proben gar kein Tutu getragen wird. Und überhaupt beginne sie bei den Kleinen zunächst mit der tänzerischen Früherziehung. „Dann nähern wir uns nach und nach dem Klassischen Ballett an“, sagt sie, „es geht dabei auch viel um das Selbstbewusstsein, das ,sich Groß machen‘, die ,Schultern zu öffnen‘.“ Dass die Begeisterung für das Ballett immer noch vorhanden ist, erklärt sich Colette Kirschbaum so: „Ballett ist eine wunderschöne, zeitlose Kunstform und löst in vielen eine gewissen Faszination aus. Das betrifft auch diejenigen, die selbst nicht tanzen, sondern nur als Zuschauer eine Aufführung ansehen“, sagt sie und fügt hinzu: „Im Ballett werden zu schöner Musik Geschichten über den Körper erzählt. Man versteht die Handlung ganz ohne Sprache, vielleicht ist es das, was den Tanz so zeitlos macht.“