Fußball SC Kapellen geht in Jüchen böse unter

Holzheimer SG - SV Lürrip 6:0 (3:0). Nachdem die HSG das auf Donnerstag verschobene Testspiel gegen den Bezirksligisten BV Wevelinghoven deutlich mit 5:1 gewonnen hatte, legte sie am Sonntag noch mal ordentlich nach. Weil die Partie gegen Sparta Bilk wegen Personalproblemen der Düsseldorfer ausfiel, konnte in Gestalt des Bezirksliga-Kellerkinds kurzfristig Ersatz gefunden werden. Und gegen die Gladbacher bewiesen die Holzheimer erneut ihre aktuelle Torgier. „Das war schon eine klare Sache für uns. Aber wir haben auch noch Luft nach oben“, meinte Co-Trainer Stefan Schellenberg in Vertretung von Chefcoach Hamid Derakhshan, der aktuell beruflich unterwegs ist. Den Torreigen eröffnen gegen die Lürriper konnte Sommerzugang Maurice Heylen. Baran Bal und Pascal Schneider per Elfmeter legten bis zur Pause nach. Nach dem Seitenwechsel war es HSG-Abwehrspieler Joel Trotzki, der zweimal nach einer Ecke für seine Mannschaft traf. Den Schlusspunkt setzte dann Baran Bal, der nach einer schönen Kombination seinen zweiten Treffer erzielen konnte. Bis zum Start in den zweiten Saisonabschnitt hat die HSG noch drei Testspiele vereinbart. Nach der Partie am Mittwoch bei der Meerbusche A-Jugend geht’s noch gegen Nievenheim und Schiefbahn.