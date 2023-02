Erster Runder Tisch im Rhein-Kreis Neuss Bessere Hilfe für verletzte Wildtiere?

Was ist zu tun, wenn ein verletztes Wildtier aufgefunden wird? Diese eigentlich simpel anmutende Frage ist wesentlich komplexer als zunächst vermutet wird. Um den gemeinsamen Umgang mit Wildtieren in Not zu analysieren und mögliche Maßnahmen abzuleiten, trafen sich jetzt gut 30 Teilnehmer aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss zu einem ersten Runden Tisch zu dem Thema.