Halbzeitbilanz: DJK Novesia Neuss Neuausrichtung ist auf einem guten Weg

Saisonverlauf An einen direkten Wiederaufstieg war bei der Novesia nicht zu denken. Schon gar nicht nach einem ziemlich misslungenen Saisonstart. In den ersten sieben Spielen kam der Absteiger gerade mal auf vier Zähler, anstatt im gesicherten Mittelfeld hinter der Spitze zu lauern, standen die Zeichen im Jahnstadion auf Abstiegskampf. Die Novesia bekam jedoch die Kurve. „Nach der 1:5-Niederlage gegen Mitabsteiger SV Uedesheim haben wir uns intern zusammengesetzt und besprochen, wie es weitergeht. Danach ging es bergauf“, erklärt DJK-Coach Sylvain Marques. Bis zu Winterpause musste seine Mannschaft nur noch eine Niederlage hinnehmen, so dass sich die DJK bis auf den siebten Tabellenrang nach vorne arbeiten konnte. Von einem Abstiegsplatz ist die Novesia bereits acht Zähler entfernt. „Wir wollen jetzt die Teams oben stören und zeigen, dass wir jeden in der Liga ärgern können“, lautet die Kampfansage des DJK-Trainers.