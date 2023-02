Elephants Grevenbroich Jetzt kommt’s auf die richtige Reaktion an

Die so komfortable Ausgangslage im Titelkampf der 2. Basketball-Regionalliga ist für die Elephants Grevenbroich erstmal futsch. Aber Niederlagen gehören nun mal zum Geschäft, zumal die Grevenbroicher tatsächlich keine Übermannschaft sind. Ganz entscheidend ist nun, wie der Coach, wie die Spieler mit diesem Rückschlag umgehen. Trainer Ken Pfüller muss einen gesunden Mittelweg finden zwischen berechtigter Kritik und einer aufmunternden Ansprache. Auch innerhalb des Teams sind klare Worte vonnöten, allerdings ohne kontraproduktive Schimpf- und Vorwurftiraden. Denn noch halten die Elephants ihr sportliches Schicksal in den eigenen Händen. Starten sie jetzt eine neue Serie, könnten sie sich am letzten Spieltag (6. Mai) im Showdown bei den RheinStars Köln II sogar eine Niederlage mit weniger als neun Punkten leisten.