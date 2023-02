Basketball Jetzt hat es auch die Elephants erwischt

Auf der anderen Seite patzt der Düsseldorfer Miguel Iglesias Fernandez an der Freiwurflinie (2/0), und weil der Rebound an Jonathan Broer geht, haben die Hausherren nun alle Trümpfe in der Hand. Doch mit noch 32,2 Sekunden auf der Spieluhr tropft der Ball nach einem Wurf von Marc Raß zurück ins Feld und in die Arme der Gäste. 26 Sekunden vor dem Ende setzt Dave Böhm die Elephants mit seinem Dreier zum 78:77 unter Druck. Dem ist der Tabellenführer nicht gewachsen: Weil sich die beiden Alphatiere Marc Raß und Casey Carpinello nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen können, landet der Ball schließlich viel zu spät bei Moses Kazembola, dessen unvorbereitete Angriffs(not)aktion an den langen Armen von Deion Giddens scheitert. Der von den Grevenbroichern daraufhin per Foul an die Freiwurflinie gepresste Christian Hustert verfehlt mit seinem ersten Wurf den Korb und setzt den zweiten mit Absicht an den Ring, um die bei 2,8 Sekunden gestoppte Uhr wieder in Gang zu bringen. Marc Raß bleibt damit nur noch die Option, den Ball aus der eigenen Hälfte heraus Richtung Korb zu schleudern. Doch das Leder klatscht nur an den Ring - das Match ist für die Elephants verloren.