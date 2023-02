Jugendhandball Dormagener Talente mit Problemen gegen das Schlusslicht

Weil die Zwillinge Jan-Christian und Max Schmidt sowie Florian Boehnert am Freitagabend beim Sieg des Dormagener Zweitligateams in Rostock dabei gewesen waren, wurden sie nach der langen Rückreise in der Partie am frühen Samstagnachmittag gegen Balingen geschont. Wegen der Personalprobleme wurde die A-Jugend mit etlichen B-Jugendspielern ergänzt, von denen erneut der Rückraumlinke Julius Bahns den stärksten Eindruck hinterließ. Zur Pause lagen die Gäste mit 17:14 vorne, auch weil die TSV-Abwehr oft zögerlich agierte. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, in der zweiten Hälfte kassierte das Berger-Team nur noch neun Treffer – auch weil die Abstimmung mit Torwart Joshua Friedl besser klappte. Den Rückstand drehte der TSV dank eines 4:0-Laufs in eine 18:17-Führung. Balingen ließ sich aber nicht abschütteln und machte sich auch in der 59. Minute noch Hoffnung, auf den ersten Punktgewinn in der Meisterrunde, als Magnus Betz der Anschluss zum 26:27 gelang. Für die Entscheidung sorgte aber Felix Böckenholt, der 30 Sekunden vor dem Abpfiff den Endstand herstellte. Nächsten Samstag erwarten die Jungwiesel den TSV Oftersheim/Schwetzingen im TSV Bayer Sportcenter.