Änderung für E-Auto-Käufer gefordert Kfz-Innung im Kreis Viersen kritisiert Aus für Umweltbonus

Sie fordern die Ampelkoalition auf, ihre äußerst kurzfristige Entscheidung zu überdenken. „Die Bundesregierung zerstört massiv Vertrauen bei vielen Kunden unserer Mitgliedsbetriebe, die Finanzierungsverpflichtungen beim Kauf ihres E-Fahrzeugs eingegangen sind“, sagt Dietmar Lassek. Häufig sei der Umweltbonus als Sonderzahlung bei neuen Leasing- und Finanzierungsverträgen fest eingeplant worden. „Da kann es doch nicht sein, dass von einem Tag auf den anderen die Möglichkeit, den Förderantrag zu stellen, gestrichen wird“, so Lassek. Viele Autohäuser hätten alles darangesetzt, dass bestellte E-Autos noch bis zum Jahresende ausgeliefert und zugelassen werden können, berichtet Robert Jeromin, Obermeister der Kfz-Innung Rhein-Kreis Neuss. „All diese Kunden gucken nun beim Umweltbonus in die Röhre.“ Das sieht auch Richard Tendyck so, der Obermeister der Kfz-Innung Kreis Viersen. Er fordert: „Die Bundesregierung sollte ihre Entscheidung dringend revidieren. Fair wäre, wenn die Beantragung und Zusage des Umweltbonus jetzt an den bereits erfolgten Abschluss eines Kaufvertrages zum 17. Dezember und nicht an die Zulassung des neuen E-Fahrzeugs geknüpft würde.“