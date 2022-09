Bestellungen ab Montag möglich : Der Rhein-Kreis ist auf neue Impfstoffe vorbereitet

Die neuen Impfstoffe sind im Vergleich zu den bisherigen in ihrer Wirksamkeit gegen die Omikron-Untervariante „BA.1“ optimiert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rhein-Kreis An Omikron angepasste Stoffe können ab Montag durch die Koordinierenden Covid-Impfeinheiten bestellt werden. Wie viele Dosen bekommt der Rhein-Kreis Neuss?

Der Weg ist frei: Ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat jetzt grünes Licht für zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe gegeben. Das NRW-Gesundheitsministerium geht derzeit davon aus, dass etwa zwei Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs und 800.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs in NRW zur Verfügung stehen werden, wie ein Sprecher von Karl-Josef Laumann (CDU) mitteilte.

Zudem sei es Aufgabe der Koordinierenden Covid-Impfeinheiten, bei den Pflegeeinrichtungen abzufragen, ob die Impfungen dort in Eigenregie über Heimärzte erfolgen können. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Einheiten niedergelassene Ärzte vermitteln, die die Impfungen vornehmen. Sollte dies ebenfalls nicht klappen, würden die Covid-Impfeinheiten in die jeweiligen Einrichtungen geschickt, um die Impfungen vorzunehmen. „So wird sichergestellt, dass zeitnah – natürlich orientiert an der Empfehlung der Stiko – ein Impfangebot gemacht werden kann“, erklärt Josephs.