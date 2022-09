Fußball : Holzheim trägt die Krone im Fußballkreis

In der Schlussphase verteidigte Holzheim mit Mann und Maus den Sieg im Jupp-Breuer-Stadion: Hier werfen sich Stephan Wanneck (6) und Tom Nilgen dem Kapellener Thomas Lavia entgegen. Foto: Michael Ritters

Rhein-Kreis Mit Treffern von Paul Wolf und Yannick Joosten kurz vor und nach dem Halbzeitpfiff schockt die HSG im Landesliga-Duell den gastgebenden SC Kapellen und sichert sich am Ende vor 346 Zuschauern einen 2:1-Sieg im Lokalderby.

Nach dem immer noch außergewöhnlichen 2:1-Sieg (1:0) im Jupp-Breuer-Stadion über den SC Kapellen wusste Holzheims Trainer Hamid Derakhshan sehr genau, bei wem er sich zu bedanken hatte: „Den Unterschied haben heute die erfahrenen Spieler wie Stephan Wanneck, Calli Schneider und Christos Pappas gemacht.“ Bei aller Freude – und auch ein bisschen Genugtuung –, es dem Platzhirsch gezeigt zu haben, zollte er jedoch auch der Leistung des Gegners Respekt: „Man darf nicht vergessen, wer da alles gefehlt hat. Trotzdem. Das war der Wahnsinn, welche Laufbereitschaft die bis zum Schluss an den Tag gelegt haben.“

Das Derby benötigte nicht allzu lange, um auf Touren zu kommen, doch bei den ersten Annäherungen hatten die guten Torleute Jan Pillekamp (Kapellen) und Nico Bayer, der bei einem Freistoß von Can Yücel aus rund 20 Metern auf dem Posten war, die Sache in Griff. Nicht einzugreifen hatte Pillekamp, als der von Jan Rakow in gute Schussposition gebrachte Yannik Joosten das Leder knapp am Tor vorbei setzte. Weil dessen mit einer unfassbaren linken Klebe ausgestatteter Teamkollege Tom Nilgen die Partie auf der Bank begann (dafür rückte Joel Trotzki in die erste Elf), übernahm Christos Pappas die Standards. Sein erster Versuch brachte indes nur eine letztlich wirkungslose Ecke ein. Yücel versuchte es auf der anderen Seite aus der Distanz, stellte seinen ehemaligen Vereinskollegen im Kasten der Gäste aber vor keine unlösbaren Probleme. So wogte das komplett offene Duell der beiden besten Mannschaften im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss lange ganz gefällig hin und her – bis zu seinem ersten wirklichen Höhepunkt kurz vor der Halbzeitpause: Dem diesmal von Yakub Akbulut bedienten Joosten verweigerte Pillekamp mit seiner Parade noch den befreienden Torjubel (44.), doch den daraus resultierenden Eckball zirkelte Malte Boermans genau auf den am langen Pfosten lauernden Paul Wolf, der Pillekamp mit seinem Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers zum Führungstreffer der Gäste überwand. Ein Ergebnis, das aus Sicht des Sportlichen Leiters Ingo Zimmermann auch in Ordnung ging: „Beide Mannschaften haben einen Matchplan, das ist deutlich zu erkennen“, stellte der 45-Jährige beim Gang in die Kabinen fest. „Aber wir hatten einfach die besseren Torchancen.“

Info SC Kapellen – Holzheimer SG 1:2 (0:1) SC Kapellen Pillekamp; Heiermann (62. Aaron), Kowalle, Lavia, Suhr, Giesen, Yokota, Yücel, Özen (62. Sasse), Krasniqi (68. Sinanovic), Nowak Holzheimer SG Bayer; Akbulut (68. Borkowski), Schneider, Trotzki, Bal, Boermans (76. Nilgen), Pappas (90. Reiß), Rakow (61. Heylen), Wanneck, Wolf, Joosten (60. Tome) Schiedsrichter Peuten (Tönisvorst) Tore 0:1 (44.) Wolf, 0:2 (46.) Joosten, 1:2 (81./Foulelfmeter) Sinanovic Zuschauer 346

Und das Negativerlebnis zeigte Wirkung beim SCK. Kaum war der zweite Abschnitt angepfiffen, erhöhte Holzheims in der Vergangenheit auch schon in Kapellen aktiver Goalgetter Yannick Joosten auf 2:0 (46.). Ein Dokument des gestiegenen Selbstbewusstseins, traf der 1,90-Meter-Mann doch nach vorheriger Ballbehauptung mit seinem schwächeren rechten Fuß ins kurze Eck. Als Stephan Wanneck die Kugel wenig später im Strafraum an die Hand sprang, hätten die Hausherren gerne einen Elfmeter zugesprochen bekommen, doch Schiedsrichter Niklas Peuten aus Tönisvorst pfiff nicht. „Und wir hätten sogar noch einen zweiten Handelfmeter kriegen müssen“, fand Trainer Björn Feldberg, „da verstehe ich das Regelwerk nicht.“

Seine Junge Truppe erhöhte danach den Druck auf die Abwehr des ehemals kleinen Lokalrivalen. An einem guten Tag wäre der Kopfball von Thomas Lavia im Anschluss an eine Ecke ins Netz gesprungen und nicht an die Oberkante der Latte.

Doch Kapellen blieb dran, brachte Bayer nun mächtig ins Schwitzen. Der Schlussmann war aber erst geschlagen, als der eingewechselte Dzenan Sinanovic neun Minuten vor Schluss einen von Calli Schneider an Can Yücel verursachten Foulelfmeter zum 1:2 verwandelte. Nun drückten die Gastgeber mit Mann und Maus auf den Ausgleich. Als Yücel kurz darauf mal wieder in Bayer seinen Meister fand, schien der Drops für Holzheim gelutscht, doch der Unparteiische hatten noch Lust aufs Derby und ließ die Teams fünf Minuten nachsitzen. Am Ergebnis änderte das aber nix mehr, was Feldberg ziemlich schade fand. „Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen. Uns fehlt es einfach an Erfahrung, ich kann die Jungs nicht fünf, sechs Jahre älter machen. Aber das wissen wir und das ist auch überhaupt nicht schlimm.“