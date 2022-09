Fußball : Gnadental trumpft im Spitzenspiel gegen Jüchen/Garzweiler groß auf

Brachte Gnadental mit 2:1 in Führung: Pierluigi Principe. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Die SG Rommerskirchen sichert sich in der Fußball-Bezirksliga den späten Derbysieg, während der SC Teutonia Kleinenbroich auch im vierten Spiel sieglos bleibt.

Die DJK Gnadental übernimmt nach gewonnenem Topspiel die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga.

Gruppe 1: DJK Gnadental – VfL Jüchen/Garzweiler 6:2 (3:1). Die Erfolgsserie der Viktoria ist gerissen. Nach neun Punkten aus drei Spielen ohne Gegentor kassiert die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage. „Das Spiel war ein Totalschaden, alle haben versagt“, kritisierte der Coach. Dabei gingen die Gäste durch ein Elfmetertor von Fatlum Ahmeti (12.) in Führung, Derman Disbudak (13.) sorgte jedoch für die prompte Antwort. Durch die Treffer von Pierluigi Principe (22.), Tim Heubach (28., Eigentor) und Tarik Mavili (51.) gingen die Gastgeber mit 4:1 in Führung, der Anschlusstreffer von David Oliveira (72.) konnte die Viktoria nicht zurück ins Spiel bringen. Derman Disbudak (75.) und Marko Czempik (90.) sorgten für klare Verhältnisse und sicherten die Gnadentaler Tabellenführung. „Es war ein herausragendes Spiel, wir haben alles gezeigt, was wir können“, lobte DJK-Trainer Sebastian Michaslky.